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Жуков: легкоатлетам было важно выступить на фестивале в Венгрии под флагом России

Спорт
31 июля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики на взрослых соревнованиях россияне выступают под нейтральным флагом

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Александр Жуков

Александр Жуков

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сборной России по легкой атлетике было важно выступить под флагом своей страны на Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале, который проходил в венгерском Дьере. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

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Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики на взрослых соревнованиях россияне выступают под нейтральным флагом.

"Хотел бы отметить, что перед началом фестиваля ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций - прим. ТАСС) давала рекомендации нашим легкоатлетам выступать под нейтральным флагом, - сказал Жуков. - Мы по этому поводу заявили протест, и Европейский олимпийский комитет согласился с нами. В конечном итоге ИААФ согласилась - наши ребята выигрывали медали под российским флагом. Это важно".

"На фестивале в Венгрии наша команда приняла участие практически во всех видах спорта, выступив блестяще, - подчеркнул глава ОКР. - Подрастает новое поколение российских пловцов, прекрасно выступили гимнасты, впервые у нас медали в теннисе. Перечислять можно всех - отрыв колоссальный. Фестиваль прошел на очень высоком уровне и с точки зрения организации, и с точки зрения уровня результатов".

Сборная России стала победителем общекомандного зачета фестиваля, завоевав 30 золотых, 19 серебряных, 12 бронзовых наград.

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