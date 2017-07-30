Вынырнули: российские пловцы спустя 14 лет - вновь в лидерах на чемпионате мира

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Российское плавание, которое последние 14 лет погружалось на дно, на завершившемся в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта сумело совершить несколько спасительных для себя рывков на поверхность. Причем стараниями одной Юлии Ефимовой дело не ограничилось: второе дыхание сборной позволили открыть молодые спортсмены, которым потенциально по силам повторить достижения своей подруги по команде.

Российские пловцы после длительного перерыва сумели добраться до показателей 2003 года, завоевав три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали, что позволило им занять четвертое место в зачете соревнований по плаванию. Всего у сборной России по итогам чемпионата мира, который проходил с 14 по 30 июля, 25 медалей (11-6-8), которые спортсмены сумели добыть практически во всех видах: плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло. Без наград сборная России осталась только в хайдайвинге, где лучший результат показал Никита Федоров - 13-е место. Лидер команды Артем Сильченко стал лишь 19-м.

Традиционно наибольшее число наград высшего достоинства национальной команде принесли синхронистки. После первой недели соревнований у сборной было восемь золотых наград, семь из которых завоевали именно они. Также значимый вклад в копилку команды сделали прыгуны в воду, завоевавшие одно золото (Евгений Кузнецов и Илья Захаров в синхронных прыжках с трехметрового трамплина) и по два серебра и бронзы. Еще одну награду команде принес в плавании на открытой воде Евгений Дратцев, ставший третьим на дистанции 25 км.

Такое количество медалей позволяло сборной России занимать промежуточное второе место в общекомандном зачете турнира, вслед за китайцами. Окончательное распределение мест в таблице определяло плавание, в котором с 23 по 30 июля было разыграно 42 комплекта наград.

Золотая пятница

В команде России перед стартом турнира гарантированного золота ждали от одной спортсменки - тогда еще четырехкратной чемпионки мира Ефимовой. После третьего места на дистанции 100 м брассом у российских болельщиков появилось сомнение, что спортсменка сумела правильно подойти к главному старту сезона, однако в пятницу на дистанции вдвое длиннее она с солидным преимуществом превзошла своих соперниц, в том числе и главную конкурентку последних лет - американку Лилию Кинг.

Однако незадолго до этого в сборной России уже произошел важный праздник, один из самых неожиданных на чемпионате мира. Виновником торжества стал 20-летний Евгений Рылов, победивший на дистанции 200 м на спине, это золото стало первым в мужском российском плавании на чемпионатах мира с 2003 года, когда в бассейне блистал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. А уже вскоре победу Ефимовой на аналогичной дистанции отпраздновал сверстник Рылова Антон Чупков. И Рылов, и Чупков на Олимпийских играх в Бразилии становились третьими на своих дистанциях, и их победный результат в Будапеште доказывает, что в будущем у молодых пловцов есть все необходимое, чтобы надолго остаться лидерами в своих дисциплинах.

Тот золотой день для российской команды завершился тем, что эстафетная команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных стала серебряным призером чемпионата мира на дистанции 4x200 м вольным стилем.

На чемпионате мира две другие бронзовые награды команды России на счету Александра Красных (на дистанции 200 м вольным стилем) и Кирилла Пригоды (100 м брассом). В заключительный день коллекцию наград пополнили мужская и женская команды в эстафетах 4x100 м комплексным плаванием, ставшие третьей и второй соответственно, а также Ефимова, завоевавшая серебро на 50 м брассом. Стоит отметить, что женская сборная в эстафете комплексным плаванием впервые в истории СССР и России стала серебряным призером мировых первенств.

Также нельзя не учесть, что россияне очень часто оказывались в шаге от третьих мест. Наиболее памятные "деревянные медали" - призера Олимпийских игр Владимира Морозова на дистанции 50 м вольным стилем и Вероники Поповой - на дистанции 200 м вольным стилем.

Хороший задел

"Водные виды самые медалеемкие, и на Олимпийских играх именно они наряду с легкой атлетикой являются глобальными, если так можно сказать, - прокомментировал итоги турнира вице-премьер РФ Виталий Мутко. - Без успеха в этих видах на таких комплексных соревнованиях, как Олимпийские игры крайне сложно показывать высокий результат. Подводя итоги нынешнего чемпионата мира, можно уверенно говорить о том, что он стал успешным для сборной России и дал команде хороший задел в подготовке к следующим Играм в Токио".

Уверенность в дальнейшем профессиональном росте российских пловцов выразил и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. "Этот чемпионат стал настоящим прорывом для наших пловцов, мы долгое время были "на подходе", а золотых медалей на Играх не было, не везло, - отметил он. - Сейчас подросли те, кто еще несколько лет назад выигрывали на Юношеских играх в Нанкине в 2014 году, это Антон Чупков, Евгений Рылов, вчерашние юниоры. Начинали на юношеском фестивале, затем на юношеской Олимпиаде, подошло время, когда те, кто успешно выступал на юниорском уровне, выходят на первые позиции".

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что результат сборной на этом ЧМ превысил все ожидания. "Конечно, мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, в том числе и молодежи, - рассказал Колобков. - И все-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму. У нас спустя столько лет, наконец, появились медали чемпионатов мира в мужском плавании, но они были ожидаемы, на них можно было рассчитывать после бронзовых наград Евгения Рылова и Антона Чупкова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро".

В турнире ватерпольных сборных также россияне не остались без медалей: женская команда сумела повторить свой олимпийский результат, обыграв в матче за третье место канадскую команду. Путь в решающий матч турнира команде Александра Гайдукова, которая серьезно омолодилась после Игр, преградила сильнейшая сборная мира - США. Несмотря на это, и капитан команды Евгения Прокофьева, и сам тренер после окончания турнира заявляли, что им было по силам пробиться в матч за золото. Предполагается, что Гайдуков будет работать до следующей Олимпиады в Токио, так что взять реванш у американок у него шанс еще наверняка будет.

Мужская команда стала восьмой.

"Мы успешно выступили практически во всех видах, каждая медаль команды по-своему дорога, каждая неповторима. В водном поло мужская команда наконец вошла в восьмерку сильнейших, а девочки вновь подтвердили свой класс, завоевав бронзу, очень рад за наших прыгунов в воду, в том числе за чемпионов мира Илью Захарова и Евгения Кузнецова, за дебют главного тренера Мельниковой. Это хорошее и уверенное начало. Отмечу бронзу Дратцева в плавании на открытой воде", - подчеркнул Колобков.

Американские победы

Соперничать с представителями США в Будапеште было сложно не только в водном поло, но и в плавании. На этот раз ни одной из сборных оказалось не под силу составить конкуренцию американцам - даже с учетом ухода из спорта Майкла Фелпса и дисквалификации за ложные показания о грабеже на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Райна Лохте пловцы США сумели завоевать 38 медалей, 18 из которых - золотые. Для сравнения, на прошлом чемпионате мира в Казани американцы тоже стали первыми в плавании, однако завоевали восемь наград высшего достоинства. Команда США победила практически во всех эстафетах, плюс свой класс на своих коронных дистанциях доказали Калеб Дрессел, которого называют "новым Фелпсом", и Кэти Ледеки, дважды сильнее Ефимовой, на дистанциях 50 и 100 м брассом, оказывалась Кинг.

Успехи в плавании позволили сборной США занять первое место и в общекомандном зачете (21-12-13), второй стала команда Китая (12-12-6). На чемпионате мира в Казани в 2015 году российская сборная также заняла третье место в медальном зачете, завоевав 17 наград (9-4-4).

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2017 ГОДА Золото Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло, техническая программа)

Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло произвольная программа)

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, техническая программа)

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, произвольная программа)

Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, произвольная программа)

Сборная России по синхронному плаванию (группа, техническая программа)

Сборная России по синхронному плаванию (группа, произвольная программа)

Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)

Юлия Ефимова (плавание на 200 м брассом)

Антон Чупков (плавание на 200 м брассом)

Евгений Рылов (плавание на 200 м на спине) Серебро Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, техническая программа)

Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки)

Надежда Бажина (прыжки с метрового трамплина)

Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4×200 м вольным стилем)

Юлия Ефимова (плавание на 50 м брассом)

Женская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием) Бронза Илья Захаров (прыжки с трехметрового трамплина)

Надежда Бажина и Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)

Евгений Дратцев (плавание на открытой воде на дистанции 25 км)

Женская сборная России по водному поло

Александр Красных (плавание на 200 м вольным стилем)

Кирилл Пригода (плавание на 100 м брассом)

Юлия Ефимова (плавание на 100 м брассом)

Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)