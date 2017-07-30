Мутко: чемпионат мира по водным видам стал хорошим заделом для России к Олимпиаде-2020

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по водным видам спорта, завершившийся в воскресенье в Будапеште, стал успешным для сборной России и дал команде хороший задел в подготовке к Олимпиаде в Токио 2020 года. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Первыми стали американцы (21-12-13), вторыми - китайцы (12-12-6). Российская команда по синхронному плаванию завоевала семь золотых и одну серебряную медали, по прыжкам в воду - золото, два серебра и две бронзы, по плаванию - три золота, три серебра и четыре бронзы, Евгений Дратцев удостоился бронзы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км, женская сборная России по водному поло заняла третье место.

"Водные виды самые медалеемкие, и на Олимпийских играх именно они наряду с легкой атлетикой являются глобальными, если так можно сказать, - сказал Мутко. - Без успеха в этих видах на таких комплексных соревнованиях, как Олимпийские игры крайне сложно показывать высокий результат. Подводя итоги нынешнего чемпионата мира, можно уверенно говорить о том, что он стал успешным для сборной России и дал команде хороший задел в подготовке к следующим Играм в Токио".

Мутко отметил успехи сборной в синхронном плавании и прыжках в воду. "Мы по-прежнему лидеры в синхронном плавании, подтверждаем класс нашей школы, наших тренеров, - сказал вице-премьер РФ. - Успешно, с золотом выступили наши спортсмены и в прыжках в воду - в обновленном составе и с новым тренерским штабом. Повторили результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и наши девушки в водном поло, приятно, что бронзе они уже не рады, это хороший сигнал, парни спустя долгие годы вошли в первую восьмерку, это качественный шаг вперед".

Ефимова столько лет держит класс

Вице-премьер выделил успех Юлии Ефимовой, которая завоевала в Будапеште пять золотых медалей чемпионатов мира и обошла по этому показателю нынешнего президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, который приносил сборной СССР по две награды высшего достоинства на чемпионатах 1978 и 1982 годов. Больше наград только у Попова - 6. Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.

"Ефимова просто молодец, - отметил Мутко. - Столько лет держит класс, демонстрируя высокий уровень на чемпионатах, добывая медали для страны".

По мнению вице-премьера, мужская команда пловцов продемонстрировала на чемпионате в Будапеште результаты многолетней работы.

"В последние годы мы не могли добиться больших успехов в этом виде, но работа - спокойная, планомерная, вдумчивая - не останавливалась, - сказал Мутко. - И вот наконец в Будапеште мы увидели ее результаты. Мы увидели точки роста нашего плавания, это Москва, Московская область, Санкт- Петербург и Казань, ставшая мощным центром развития спорта после Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта-2015. Порадовал бронзой на открытой воде Женя Дратцев".

Как отметил Мутко, серебро Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем показывает уровень развития вида спорта в России: "Это королевская эстафета, она демонстрирует уровень развития плавания в стране. Проиграли лишь команде Великобритании, оставив позади и США, и Австралию. Расстраиваются серебру, значит, все хорошо".

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА 2017 ГОДА Золото Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло, техническая программа)

Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло произвольная программа)

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, техническая программа)

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, произвольная программа)

Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, произвольная программа)

Сборная России по синхронному плаванию (группа, техническая программа)

Сборная России по синхронному плаванию (группа, произвольная программа)

Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)

Юлия Ефимова (плавание на 200 м брассом)

Антон Чупков (плавание на 200 м брассом)

Евгений Рылов (плавание на 200 м на спине) Серебро Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, техническая программа)

Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки)

Надежда Бажина (прыжки с метрового трамплина)

Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4×200 м вольным стилем)

Юлия Ефимова (плавание на 50 м брассом)

Женская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием) Бронза Илья Захаров (прыжки с трехметрового трамплина)

Надежда Бажина и Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)

Евгений Дратцев (плавание на открытой воде на дистанции 25 км)

Женская сборная России по водному поло

Александр Красных (плавание на 200 м вольным стилем)

Кирилл Пригода (плавание на 100 м брассом)

Юлия Ефимова (плавание на 100 м брассом)

Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)