Мутко: чемпионат мира по водным видам стал хорошим заделом для России к Олимпиаде-2020

Сальников: успех российских пловцов на ЧМ-2017 является плодом многолетней работыСпорт 30 июля, 21:40
Тренер: сборная РФ по пляжному футболу была сильнее швейцарцев во всех компонентах игрыСпорт 30 июля, 21:21
Вынырнули: российские пловцы спустя 14 лет - вновь в лидерах на чемпионате мираСпорт 30 июля, 21:19
Колобков: результаты сборной России на ЧМ в Будапеште превысили все ожиданияСпорт 30 июля, 21:17
Решение о подаче заявки на проведение ЧМ по пляжному футболу будет принято в сентябреСпорт 30 июля, 21:14
Романцов: сборная России на Сурдлимпиаде в Турции упрочила свои лидирующие позицииСпорт 30 июля, 21:05
Мещеряков заявил, что ничего не знает о переговорах "Локомотива" с футболистом ДзюбойСпорт 30 июля, 21:01
Жуков: чемпионат мира в Будапеште стал прорывом для российского плаванияСпорт 30 июля, 20:59
Мутко: чемпионат мира по водным видам стал хорошим заделом для России к Олимпиаде-2020Спорт 30 июля, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат мира по водным видам спорта, завершившийся в воскресенье в Будапеште, стал успешным для сборной России и дал команде хороший задел в подготовке к Олимпиаде в Токио 2020 года. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Первыми стали американцы (21-12-13), вторыми - китайцы (12-12-6). Российская команда по синхронному плаванию завоевала семь золотых и одну серебряную медали, по прыжкам в воду - золото, два серебра и две бронзы, по плаванию - три золота, три серебра и четыре бронзы, Евгений Дратцев удостоился бронзы в плавании на открытой воде на дистанции 25 км, женская сборная России по водному поло заняла третье место.
"Водные виды самые медалеемкие, и на Олимпийских играх именно они наряду с легкой атлетикой являются глобальными, если так можно сказать, - сказал Мутко. - Без успеха в этих видах на таких комплексных соревнованиях, как Олимпийские игры крайне сложно показывать высокий результат. Подводя итоги нынешнего чемпионата мира, можно уверенно говорить о том, что он стал успешным для сборной России и дал команде хороший задел в подготовке к следующим Играм в Токио".
Мутко отметил успехи сборной в синхронном плавании и прыжках в воду. "Мы по-прежнему лидеры в синхронном плавании, подтверждаем класс нашей школы, наших тренеров, - сказал вице-премьер РФ. - Успешно, с золотом выступили наши спортсмены и в прыжках в воду - в обновленном составе и с новым тренерским штабом. Повторили результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и наши девушки в водном поло, приятно, что бронзе они уже не рады, это хороший сигнал, парни спустя долгие годы вошли в первую восьмерку, это качественный шаг вперед".
Вице-премьер выделил успех Юлии Ефимовой, которая завоевала в Будапеште пять золотых медалей чемпионатов мира и обошла по этому показателю нынешнего президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, который приносил сборной СССР по две награды высшего достоинства на чемпионатах 1978 и 1982 годов. Больше наград только у Попова - 6. Россиянка стала седьмой пловчихой в истории, которая завоевала минимум пять золотых медалей на чемпионатах мира в личных соревнованиях.
"Ефимова просто молодец, - отметил Мутко. - Столько лет держит класс, демонстрируя высокий уровень на чемпионатах, добывая медали для страны".
По мнению вице-премьера, мужская команда пловцов продемонстрировала на чемпионате в Будапеште результаты многолетней работы.
"В последние годы мы не могли добиться больших успехов в этом виде, но работа - спокойная, планомерная, вдумчивая - не останавливалась, - сказал Мутко. - И вот наконец в Будапеште мы увидели ее результаты. Мы увидели точки роста нашего плавания, это Москва, Московская область, Санкт- Петербург и Казань, ставшая мощным центром развития спорта после Универсиады и чемпионата мира по водным видам спорта-2015. Порадовал бронзой на открытой воде Женя Дратцев".
Как отметил Мутко, серебро Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем показывает уровень развития вида спорта в России: "Это королевская эстафета, она демонстрирует уровень развития плавания в стране. Проиграли лишь команде Великобритании, оставив позади и США, и Австралию. Расстраиваются серебру, значит, все хорошо".
Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло, техническая программа)
Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло произвольная программа)
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, техническая программа)
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, произвольная программа)
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, произвольная программа)
Сборная России по синхронному плаванию (группа, техническая программа)
Сборная России по синхронному плаванию (группа, произвольная программа)
Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)
Юлия Ефимова (плавание на 200 м брассом)
Антон Чупков (плавание на 200 м брассом)
Евгений Рылов (плавание на 200 м на спине)
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, техническая программа)
Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки)
Надежда Бажина (прыжки с метрового трамплина)
Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4×200 м вольным стилем)
Юлия Ефимова (плавание на 50 м брассом)
Женская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)
Илья Захаров (прыжки с трехметрового трамплина)
Надежда Бажина и Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)
Евгений Дратцев (плавание на открытой воде на дистанции 25 км)
Женская сборная России по водному поло
Александр Красных (плавание на 200 м вольным стилем)
Кирилл Пригода (плавание на 100 м брассом)
Юлия Ефимова (плавание на 100 м брассом)
Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)