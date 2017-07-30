Мужская сборная России завоевала бронзу ЧМ в эстафете 4x100 м комплексным плаванием

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова, Владимира Морозова стала бронзовым призером в эстафете 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россияне показали результат 3 минуты 29,76 секунды. Победителем стала сборная США (3.27,91). Второе место заняли британцы (3.28,95).

Эта бронза стала 25-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. В активе команды 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Российская команда заняла третье место в общем зачете. Первыми стали американцы (21-12-13), вторыми - китайцы (12-12-6).