Итальянец Пальтриньери стал чемпионом мира в плавании на 1500 м вольным стилем

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Итальянец Грегорио Пальтриньери занял первое место в плавании на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Спортсмен показал время 14 минут 35,85 секунды. Вторым стал украинец Михаил Романчук (14.37,14). Бронзу завоевал австралиец Мак Хортон (14.47,70).

Чемпионат мира завершится в воскресенье.