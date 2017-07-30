Женская сборная России завоевала серебро ЧМ в эстафете 4x100 м комплексным плаванием

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БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Женская сборная России в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой, Вероники Поповой стала серебряным призером в эстафете 4x100 м комплексным плаванием на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
Россиянки показали результат 3 минуты 53,38 секунды (рекорд Европы). Победила сборная США, установившая новый мировой рекорд - 3.51,55. Прежнее достижение принадлежало также американкам, которые на Олимпиаде-2012 в Лондоне показали результат 3.52,05. Третье место заняли австралийки (3.54,86).
Это серебро стало 24-й наградой для сборной России на нынешнем турнире. Теперь в активе команды 11 золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Российская команда занимает на данный момент третье место в общем зачете. Первыми идут американцы (20-12-13), вторыми - китайцы (12-12-6).