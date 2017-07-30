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Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Спорт
30 июля, 20:44 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 30, июля. /ТАСС

Успешнее всех выступила команда по синхронному плаванию, завоевавшая семь золотых и одну серебряную медали

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Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич

© Tamas Kovacs MTI via AP

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который завершился в воскресенье в Будапеште. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

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Успешнее всех выступила команда по синхронному плаванию, завоевавшая семь золотых и одну серебряную медали. Светлана Колесниченко выиграла два золота в технической и произвольной программах солисток и два золота в паре с Александрой Пацкевич в технической и произвольной программах дуэтов. Команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой выиграла техническую и произвольную программы. Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали вторыми в технической программе смешанных дуэтов, но победили в произвольной.

Для сборной России по прыжкам в воду, которая выиграла золото, два серебра и две бронзы, выступление в Будапеште стало самым успешным на чемпионатах мира с 2003 года, когда россияне завоевали шесть медалей (2-2-2). Илья Захаров и Евгений Кузнецов первенствовали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Серебро в активе Александра Бондаря и Виктора Минибаева в синхронных прыжках с вышки, а также у Надежды Бажиной (метровый трамплин). Захаров выиграл бронзу в прыжках с трехметрового трамплина, как и Бажина и Кристина Ильиных в синхронных прыжках с аналогичного трамплина.

Успех сборной по плаванию

Сборная России по плаванию завоевала три золота, три серебра и четыре бронзы, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда в копилке россиян было 11 медалей (4-5-2). Брассистка Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров, серебро на 50 метров и бронзу на стометровке, Евгений Рылов победил в заплыве на 200 метров на спине, а Антон Чупков - на 200 метров брассом, Кирилл Пригода стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом, Александр Красных - на 200 метров вольным стилем.

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Серебро сборной принесли мужская команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Александра Красных, Никиты Лобинцева (участвовал в предварительном заплыве) в эстафете 4х200 метров вольным стилем и женская команда в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой, Вероники Поповой и Натальи Иванеевой (участвовала в предварительном заплыве) в эстафете 4x100 м комплексным плаванием, бронзовые медали также выиграла мужская сборная в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова, Владимира Морозова в эстафете 4x100 м комплексным плаванием.

Евгений Дратцев завоевал бронзу в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Женская сборная России по водному поло также заняла третье место.

Первое место в общем зачете заняла сборная США (21-12-13), второй стала команда Китая (12-12-6). На чемпионате мира в Казани в 2015 году российская сборная также заняла третье место в медальном зачете, завоевав 17 наград (9-4-4).

Все российские призеры чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года

Золото

Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло, техническая программа)
Светлана Колесниченко (синхронное плавание, соло произвольная программа)
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, техническая программа)
Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич (синхронное плавание, дуэт, произвольная программа)
Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, произвольная программа)
Сборная России по синхронному плаванию (группа, техническая программа)
Сборная России по синхронному плаванию (группа, произвольная программа)
Илья Захаров и Евгений Кузнецов (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)
Юлия Ефимова (плавание на 200 м брассом)
Антон Чупков (плавание на 200 м брассом)
Евгений Рылов (плавание на 200 м на спине)

Серебро

Михаэла Каланча и Александр Мальцев (синхронное плавание, смешанный дуэт, техническая программа)
Александр Бондарь и Виктор Минибаев (синхронные прыжки с вышки)
Надежда Бажина (прыжки с метрового трамплина)
Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4×200 м вольным стилем)
Юлия Ефимова (плавание на 50 м брассом)
Женская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)

Бронза

Илья Захаров (прыжки с трехметрового трамплина)
Надежда Бажина и Кристина Ильиных (синхронные прыжки с трехметрового трамплина)
Евгений Дратцев (плавание на открытой воде на дистанции 25 км)
Женская сборная России по водному поло
Александр Красных (плавание на 200 м вольным стилем)
Кирилл Пригода (плавание на 100 м брассом)
Юлия Ефимова (плавание на 100 м брассом)
Мужская сборная России по плаванию (эстафета 4x100 м комплексным плаванием)

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