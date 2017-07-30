Колобков: результаты сборной России на ЧМ в Будапеште превысили все ожидания

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Результаты российской команды на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште превысили все возможные ожидания. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете соревнований. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.

"Конечно, мы надеялись на высокий результат от сборной, в которой много прекрасных спортсменов, в том числе и молодежи, - рассказал Колобков. - И все-таки нынешний результат сборной превысил все наши ожидания, каждый проявил себя по максимуму".

От пловцов медалей ждали

Колобков отметил, что ждал медалей от команды пловцов. "У нас спустя столько лет, наконец, появились медали чемпионатов мира в мужском плавании, - подчеркнул он. - Но они были ожидаемы, на них можно было рассчитывать после бронзовых наград Евгения Рылова и Антона Чупкова на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро".

Сборная России по плаванию завоевала три золота, три серебра и четыре бронзы, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда в копилке россиян было 11 медалей (4-5-2). Брассистка Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров, серебро на 50 метров и бронзу на стометровке, Евгений Рылов победил в заплыве на 200 метров на спине, а Антон Чупков - на 200 метров брассом, Кирилл Пригода стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом, Александр Красных - на 200 метров вольным стилем. Серебро сборной принесли мужская команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Александра Красных, Никиты Лобинцева (участвовал в предварительном заплыве) в эстафете 4х200 метров вольным стилем и женская команда в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой, Вероники Поповой и Натальи Иванеевой (участвовала в предварительном заплыве) в эстафете 4x100 м комплексным плаванием, бронзовые медали также выиграла мужская сборная в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова, Владимира Морозова в эстафете 4x100 м комплексным плаванием.

"Очень рад за девушек, которые впервые вошли в число призеров в эстафете, - подчеркнул Колобков. - Все показали себя настоящими бойцами, Юлия Ефимова прекрасно проплыла 200-метровку, отлично выглядела и на других дистанциях. На этом чемпионате мира команда почувствовала уверенность, она придаст ей силы на следующие соревнования, это только начало".

Каждая медаль дорога

Колобков подчеркнул, что сборная России выступила на чемпионате мира успешно практически во всех видах.

"Мы успешно выступили практически во всех видах, каждая медаль команды по-своему дорога, каждая неповторима. В водном поло мужская команда наконец вошла в восьмерку сильнейших, а девочки вновь подтвердили свой класс, завоевав бронзу, очень рад за наших прыгунов в воду, в том числе за чемпионов мира Илью Захарова и Евгения Кузнецова, за дебют главного тренера Мельниковой. Это хорошее и уверенное начало. Отмечу бронзу Дратцева в плавании на открытой воде", - подчеркнул министр.

Министр спорта назвал блестящим результат российской команды синхронисток. "Много лет подряд они являются мировыми лидерами, теперь выигрывает новое поколение команды, показывая блестящий, потрясающий результат. Я не так давно перед чемпионатом мира был у команды на сборе, высочайшая внутренняя конкуренция в сборной. Порадовал и наш смешанный дуэт", - отметил Колобков.

"В целом сборная продемонстрировала в Будапеште высочайший потенциал", - подчеркнул министр.

Первое место в общем зачете заняла сборная США (21-12-13), второй стала команда Китая (12-12-6). На чемпионате мира в Казани в 2015 году российская сборная также заняла третье место в медальном зачете, завоевав 17 наград (9-4-4).

Следующий чемпионат мира пройдет в 2019 году в южнокорейском Кванджу.