Смирнов: национальный план борьбы с допингом стал главным достижением НОАК

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Главным достижением Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) стал национальный план борьбы с допингом. Об этом на пресс- конференции заявил глава НОАК Виталий Смирнов.

"Главным нашим достижением стал национальный план борьбы с допингом, утвержденный президентом РФ, - сказал Смирнов. - В Краснодаре 23 мая президент поддержал предложение [главы Олимпийского комитета России Александра] Жукова, чтобы комиссия работала в плане общественного контроля".

Смирнов рассчитывает, что остальные страны также начнут активно бороться с допингом. "Мы признали - были допущены ошибки, - отметил Смирнов. - И самое главное, чтобы мы не оказались белыми воронами, чтобы нашему примеру последовали другие страны".

НОАК была создана по распоряжению президента РФ. Ей был подготовлен первый в истории национальный план по борьбе с допингом. Впервые в России был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение и склонение к применению допинга.

1 марта президент России Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года сказал о том, что Россия должна прислушаться к требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как существовавшая в стране антидопинговая система не сработала, и это необходимо признать. Тогда президент отметил, что достоверно выявленные случаи применения допинга в России абсолютно неприемлемы. В то же время президент подчеркнул, что "в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга, а напротив, будет только борьба с допингом".

О комплексе мер по реализации плана по борьбе с допингом

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса WADA.

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, в срок до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил.