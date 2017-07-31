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Сборную России торжественно встретили в аэропорту Внуково по прилете с летней Сурдлимпиады

Спорт
31 июля, 20:25 дата обновления: 31 июля, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

В церемонии приняли участие глава Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова

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Российские спортсмены-сурдлимпийцы

Российские спортсмены-сурдлимпийцы

© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония встречи сборной России, которая выиграла общекомандный зачет летних Сурдлимпийских игр в Турции, прошла в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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В торжественной церемонии приняли участие глава Сурдлимпийского комитета России Александр Романцов, заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

Также с приветственными словами, которые зачитала Томилова, к сурдлимпийской делегации обратились президент России Владимир Путин, вице-премьер РФ Виталий Мутко и министр спорта Павел Колобков.

По словам Томиловой, очень важно, что сборная России на Сурдлимпиаде состояла из представителей большого количества регионов. "Для нас большая честь, что в сборной очень много представителей регионов, так как в Сурдлимпиаде принимали участие ребята из 44 субъектов Российской Федерации. Мы очень гордимся вами, желаю вам хорошей дороги, потому вас очень сильно ждут дома", - сказала Томилова.

"Сурдлимпийская сборная благополучно вернулась на русскую землю с достойной и убедительной победой на соревнованиях. Хочу сказать, что Игры были трудными, напряженными. Наши спортсмены принимали участие во всех дисциплинах, больше всех медалей принесли пловцы и легкоатлеты. В остальных видах мы показали аналогичный или даже лучший результат по сравнению с прошлой Сурдлимпиадой", - сказал Романцов.

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"Все спортсмены достойно и с полной самоотдачей выступали на этих соревнованиях. Хочу поблагодарить президента России Владимира Владимировича Путина и Министерство спорта за неоценимую помощь и поддержку в организации нашего успешного выступления на этих престижных Играх. Благодарю всех спортсменов за активное участие и ту радость, которую вы принесли огромной армии наших болельщиков", - добавил он.

Безоговорочная победа

На завершившихся в Самсуне соревнованиях сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую). Российская команда была первой в общем зачете на двух предыдущих летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 медалей (29-41-28), в 2013 году - 177 наград (67-52-58).

В Сурдлимпиаде участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

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