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Рухледев: сборная России показала несгибаемую волю к победе на Сурдлимпийских играх

Спорт
1 августа, 13:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На завершившихся в воскресенье соревнованиях российская команда завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет

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Валерий Рухледев

Валерий Рухледев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские спортсмены показали несгибаемую волю к победе и командный дух на летних Сурдлимпийских играх, прошедших в турецком Самсуне. Таким мнением с ТАСС поделился президент Международного комитета спорта глухих, почетный президент Сурдлимпийского комитета России Валерий Рухледев.

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На завершившихся в воскресенье соревнованиях сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет. Российская команда также была первой в общем зачете на двух предыдущих летних Сурдлимпиадах. В 2009 году россияне завоевали 98 медалей (29-41-28), в 2013 году - 177 наград (67-52-58).

"Хочу передать искреннее поздравления в адрес российских сурдлимпийцев, которые феноменально выступили на соревнованиях в турецком Самсуне. Сборная России показала несгибаемую волю к победе, мужество, стремление к самым высоким результатам и, конечно, командный дух. Тот факт, что российская команда победила в общекомандном зачете с большим отрывом от соперников, говорит о том, что сурдлимпийское движение в стране получает всестороннюю поддержку властей и находится на подъеме, что позволяет спортсменам показывать самые высокие результаты", - заявил Рухледев.

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"Хочется поблагодарить тренерский штаб, персонал и всех тех, кто причастен к этому историческому выступлению российских сурдлимпийцев, которые установили планку на очень большой высоте. Такой рекорд побить трудно, но я надеюсь, что сурдлимпийцы из других стран будут тренироваться и стремиться к рекордам, что повысит качество борьбы и уровень состязаний на Сурдлимпиаде", - добавил он.

В Сурдлимпиаде участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.

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