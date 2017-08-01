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Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июля

Спорт
1 августа, 15:58 UTC+3 ТАСС

В июле спортсменка с лучшим результатом сезона одержала победу на этапе на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам июля. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики.

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В июле Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,06 м) одержала победу на этапе на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. Также она побеждала на Мемориале Знаменских, этапах "Бриллиантовой лиги" в Лондоне и Монако, в Кубке и чемпионате России, а также на турнире в Италии.

Также на звание лучшей легкоатлетки прошедшего месяца претендуют хорватская метательница копья Сара Колак, ее соотечественница метательница диска Сандра Перкович, польская метательница молота Анита Влодарчик и украинка Алина Шух, выступающая в многоборье.

Голосование проводится на официальных страницах Европейской ассоциации легкой атлетики в Twitter и Facebook и продлится до пятницы.

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