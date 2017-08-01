Немец Бишофф выиграл 10-й этап веломарафона Москва - Владивосток

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ТАСС, 1 августа. Немецкий велосипедист Пьер Бишофф стал победителем десятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Иркутском и Улан-Удэ. Он преодолел дистанцию 446 км за 13 часов 56 минут 7 секунд.
Вторым финишировал россиянин Алексей Щебелин (13:56.07), третьим стал датчанин Петер Сандхольт (15:12.03).
В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 175 часов 41 минута 20 секунд. На втором месте располагается Бишофф (177:18.06), на третьем - Сандхольт (179:20.17).
11-й этап веломногодневки пройдет по маршруту от Улан- Удэ до Читы, он стартует в среду, участникам предстоит преодолеть 660 км.
Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.