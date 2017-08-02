Россиянин Пригода вышел в финал этапа Кубка мира в плавании на 200 м брассом

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода c лучшим временем вышел в финал первого этапа Кубка мира на короткой воде в плавании на 200 м брассом, проходящего в Москве.

Обладатель двух бронзовых наград чемпионата мира - 2017 Пригода квалифицировался в финал с первого места, показав время 2 минуты 04,95 секунды. Обладатель серебряной и бронзовой медали ЧМ-2017 Данила Изотов с первым временем вышел в финал на дистанции 200 м вольным стилем (1.44,12). Также в финал квалифицировались серебряные призеры ЧМ-2017 Михаил Вековищев (1.44,79) и Никита Лобинцев (1.45,07). На дистанции 50 м на спине отбор прошли Марк Николаев (23,73), бронзовый призер ЧМ-2017 Владимир Морозов (23,81) и Андрей Шабасов (23,88).

Анастасия Гуженкова (2.09,92) и серебряный призер ЧМ-2017 Светлана Чимрова (2.10,04) вышли в финал на 200 м баттерфляем с четвертым и пятым временем соответственно. Анна Егорова (4.06,72) и серебряный призер ЧМ-2017 Вероника Попова (4.07,97) вышли в финал на 400 м вольным стилем с третьим и шестым результатами соответственно.

Трехкратный призер Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова досрочно завершила выступления на турнире из-за проблем со здоровьем, несмотря на то, что вышла в финал соревнований на 50 м брассом, показав пятое время (30,57). Лучшее время показала Алия Аткинсон с Ямайки (29,73). В финал вышли еще две россиянки - Наталья Иванеева, ставшая четвертой (30,24), и Мария Темникова, оказавшаяся седьмой (30,80).

На дистанции 100 м на спине первой в квалификации стала трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира венгерка Катинка Хоссу (55,52). Также Хоссу стала лучшей в квалификации на 100 м комплексом (57,36).

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве с 2 по 3 августа.