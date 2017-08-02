Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьем

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ТАСС, 2 августа. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова снялась с московского этапа Кубка мира из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщается на официальной странице команды Ефимовой в Facebook.
"Тренерский штаб Efimova Team после утренней части первого дня этапа Кубка мира в Москве принял решение снять Юлию Ефимову с дальнейших соревнований из-за проявившихся проблем со здоровьем. Таким образом, Юлия не выступит ни сегодня вечером в финале на 50 м брассом, куда отобралась с пятым временем, ни завтра на 200 м брассом. Ничего страшного, однако дополнительной нагрузки лучше избежать", - говорится в сообщении.
Этап Кубка мира проходит в Москве 2-3 августа.