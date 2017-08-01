Ефимова не ставит для себя сверхзадач на предстоящий в Москве этап Кубка мира по плаванию

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не ставит перед собой сверхзадач на предстоящий этап Кубка мира, который пройдет в Москве 2-3 августа. Об этом Ефимова рассказала журналистам.
"Никаких задач на Кубок мира не ставлю, просто хочу выступить в Москве, дома, - рассказала Ефимова. - Для меня после чемпионата мира эти соревнования уже не важны. Просто хочу порадовать фанатов, провести автограф-сессию для болельщиков".
Ефимова отметила, что она довольна результатами завершившегося в Будапеште чемпионате мира. "Это был хороший для меня чемпионат мира, я приблизилась к своим лучшим результатам", - отметила спортсменка.
"Было желание отдохнуть после чемпионата мира, но еще пару дней, и я начну отдыхать. Просто пока в хорошей форме, почему бы и не выступить в Москве", - добавила она.
На чемпионате мира - 2017 в Будапеште Ефимова завоевала четыре медали, в том числе золото на дистанции 200 м брассом. По итогам чемпионата Ефимова превзошла по количеству наград четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, став самой титулованной спортсменкой в истории российского плавания с 14 наградами мировых чемпионатов.