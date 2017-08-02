Московское "Динамо" арендовало футболиста "Зенита" Цаллагова

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ТАСС, 2 августа. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Ибрагим Цаллагов перешел в московское "Динамо" на правах аренды. Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.
Срок арендного соглашения с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18. Цаллагов будет выступать в столичном клубе под 15-м номером.
"Очень рад, что появился вариант с "Динамо" - клубом, которому я нужен, который нужен мне, - сказал Цаллагов. - Надеюсь, результатами этого перехода все останутся довольны. В "Зените" же я понимал, что не получу столько игровой практики, сколько мне бы хотелось".
Цаллагов перешел в "Зенит" из самарских "Крыльев Советов" в начале 2017 года. Всего в составе санкт- петербургского клуба он провел восемь матчей и отметился одной результативной передачей.