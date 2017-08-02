Бывший тренер "Зенита" Луческу возглавил сборную Турции по футболу

ТАСС, 2 августа. Бывший главный тренер санкт- петербургского "Зенита" Мирча Луческу возглавил сборную Турции по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

Соглашение с 72-летним румынским специалистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год. На посту наставника национальной команды он сменил Фатиха Терима, который возглавлял сборную с 2013 года.

Луческу стал главным тренером "Зенита" в конце мая 2016 года. До этого он 12 лет проработал в донецком "Шахтере". Румын завоевал с санкт-петербургской командой Суперкубок России - 2016, а в чемпионате России сезона-2016/17 занял третье место. 28 мая 2017 года "Зенит" расторг с ним контракт.

Луческу ранее уже работал в Турции, в 2000-2002 годах он был главным тренером "Галатасарая", в 2002-2004 годах - "Бешикташа". Он является двукратным чемпионом Турции, с "Галатасараем" он стал обладателем Суперкубка УЕФА. Главные достижения в тренерской карьере

Луческу пришлись на работу с "Шахтером", с которым он стал восьмикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Суперкубка Украины, обладателем Кубка УЕФА.