Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ницца" вышла в раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Аяксом"

Спорт
2 августа, 23:49 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Французская "Ницца" и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Амстердам-Арена".

В составе хозяев голами отметились Донни Ван де Бек (26-я минута) и Давинсон Санчес (57). У гостей забитые мячи на свой счет записали Арно Суке (3) и Венсан Марсель (79).

Смотрите также
Болельщики ЦСКА

Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Первая встреча этих команд прошла во Франции и завершилась со счетом 1:1. Общий счет по итогам двух матчей стал 3:3, но благодаря голу в гостях в следующий раунд прошла "Ницца". В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов команда будет играть в групповом этапе Лиги Европы, в случае победы - в групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу.

Результаты других матчей среды:

  • "Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения) - 0:1 (первый матч - 0:1);
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 3:1 (0:2);
  • "Легия" (Польша) - "Астана" (Казахстан) - 1:0 (1:3);
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Партизан" (Сербия) - 2:2 (3:1);
  • "Риека" (Хорватия) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:0 (1:1);
  • "Русенборг" (Норвегия) - "Селтик" (Шотландия) - 0:1 (0:0).

Смотрите также

Клуб "Янг Бойз" победил киевское "Динамо" и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
2
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
3
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
4
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
5
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
6
Правоохранители Узбекистана подтвердили арест Гульнары Каримовой
7
Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама