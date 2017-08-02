"Ницца" вышла в раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Аяксом"

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ТАСС, 2 августа. Французская "Ницца" и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Амстердам-Арена".
В составе хозяев голами отметились Донни Ван де Бек (26-я минута) и Давинсон Санчес (57). У гостей забитые мячи на свой счет записали Арно Суке (3) и Венсан Марсель (79).
Первая встреча этих команд прошла во Франции и завершилась со счетом 1:1. Общий счет по итогам двух матчей стал 3:3, но благодаря голу в гостях в следующий раунд прошла "Ницца". В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов команда будет играть в групповом этапе Лиги Европы, в случае победы - в групповом этапе Лиги чемпионов.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу.