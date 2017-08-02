"Ницца" вышла в раунд плей-офф футбольной Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Аяксом"

ТАСС, 2 августа. Французская "Ницца" и голландский "Аякс" сыграли вничью со счетом 2:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Амстердам-Арена".

В составе хозяев голами отметились Донни Ван де Бек (26-я минута) и Давинсон Санчес (57). У гостей забитые мячи на свой счет записали Арно Суке (3) и Венсан Марсель (79).

Первая встреча этих команд прошла во Франции и завершилась со счетом 1:1. Общий счет по итогам двух матчей стал 3:3, но благодаря голу в гостях в следующий раунд прошла "Ницца". В случае поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов команда будет играть в групповом этапе Лиги Европы, в случае победы - в групповом этапе Лиги чемпионов.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу.

Результаты других матчей среды:

"Хабнарфьордюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения) - 0:1 (первый матч - 0:1);

"Лудогорец" (Болгария) - "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль) - 3:1 (0:2);

"Легия" (Польша) - "Астана" (Казахстан) - 1:0 (1:3);

"Олимпиакос" (Греция) - "Партизан" (Сербия) - 2:2 (3:1);

"Риека" (Хорватия) - "Зальцбург" (Австрия) - 0:0 (1:1);

"Русенборг" (Норвегия) - "Селтик" (Шотландия) - 0:1 (0:0).