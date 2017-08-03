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Губернатор Ростовской области поручил разработать план ввода в строй "Ростов-Арены"

Спорт
3 августа, 17:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, августа. /ТАСС

По последним данным, строительство стадиона завершено на 82%

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Василий Голубев

Василий Голубев

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подрядчикам строительства стадиона "Ростов-Арена", который возводят в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу - 2018, сдать план завершения строительства и ввода объекта через 10 дней. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы региона.

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"Важно, чтобы все мы работали как единый организм, оперативно снимали все возникающие вопросы. Важно полное взаимодействие всех сторон, задействованных в работу по вводу объекта в строй. Дорожная карта по вводу стадиона должна быть у меня на столе через 10 дней, в ней должны быть отработаны все вопросы", - цитирует Голубева пресс- служба.

По словам владельца Crocus Group (генподрядчик строительства стадиона - прим. ТАСС) Араза Агаларова, работы идут с опережением графика. "С достройкой стадиона в намеченные сроки мы не видим никаких проблем. Мы готовимся сдать его к ноябрю. У меня нет никаких сомнений в том, что стадион будет готов к этому сроку. И поверьте, арена будет всем нравиться", - отметил он.

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По последним данным, строительство "Ростов-Арены" завершено на 82%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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