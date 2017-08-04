Итальянский "Милан" вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги Европы

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ТАСС, 4 августа. "Милан" на своем поле обыграл румынский клуб "Университатя" со счетом 2:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.
Забитыми мячами отметились Джакомо Бонавентура (9-я минута) и Патрик Кутроне (51). Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу "Милана". Таким образом, итальянский клуб прошел в следующий раунд турнира.
Результаты других матчей четверга:
"Динамо" (Минск, Белоруссия) - АЕК (Кипр) - 1:1 (первый матч - 0:2)
"Шкендия" (Македония) - "Тракай" (Литва) - 3:0 (1:2)
"Одд" (Норвегия) - "Динамо" (Хорватия) - - 0:0 (1:2)
"Александрия" (Украина) - "Астра" (Румыния) - 1:0 (0:0)
"Аполлон" (Кипр) - "Абердин" (Шотландия) - 2:0 (1:2)
"Видеотон" (Венгрия) - "Бордо" (Франция) - 1:0 (1:2)
"Габала" (Азербайджан) - "Панатинаикос" (Греция) - 1:2 (0:1)
"Спарта" (Чехия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1 (0:2)
"Фенербахче" (Турция) - "Штурм" (Австрия) - 1:1 (2:1)
"Фола" (Люксембург) - "Эстерсунд" (Швеция) - 1:2 (0:1)
"Маритиму" (Португалия) - "Ботев" (Болгария) - 2:0 (0:0)
ПАОК (Греция) - "Олимпик" (Украина) - 2:0 (1:1)
"Скендербеу" (Албания) - "Млада-Болеслав" (Чехия) - 2:1 (1:2, 4:2 по пенальти)
"Лех" (Польша) - "Утрехт" (Нидерланды) - 2:2 (0:0)
"Альтах" (Австрия) - "Гент" (Бельгия) - 3:1 (1:1)
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Арка" (Польша) - 2:1 (2:3)
"Хайдук" (Хорватия) - "Брондбю" (Дания) - 2:0 (0:0)
"Атлетик" (Испания) - "Динамо" (Румыния) - 3:0 (1:1)
"Осиек" (Хорватия) - ПСВ (Нидерланды) - 1:0 (1:0)
"Остенде" (Бельгия) - "Марсель" (Франция) - 0:0 (2:4)
"Ружомберок" (Словакия) - "Эвертон" (Англия) - 0:1 (0:1)
"Паниониос" (Греция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:1 (0:1)
"Домжале" (Словения) - "Фрайбург" (Германия) - 2:0 (0:1)
"Брага" (Португалия) - АИК (Швеция) - 2:1 (1:1).
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.