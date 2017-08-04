Пять медалей россиян с чемпионатов мира по легкой атлетике были переданы новым обладателям

ЛОНДОН, 4 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Одна золотая и четыре бронзовые награды мировых первенств 2009, 2011 и 2013 годов, первоначально завоеванные российскими легкоатлетами, в первый день чемпионата мира в Лондоне были переданы новым обладателям. Церемония перераспределения наград состоялась в пятницу во время торжественного открытия турнира.

Российские спортсмены были лишены медалей в связи с нарушением ими антидопинговых правил. Это выяснилось по итогам предпринятой по инициативе Международной ассоциации легкоатлетических федераций перепроверки допинг-проб.

Золото чемпионата мира 2013 года в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро - команде Великобритании, бронза - француженкам. Россиянки лишились золота из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой, которая также была лишена бронзовой медали на том же турнире в личном беге на 400 метров. Теперь обладательницей этой награды является спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон.

Из-за нарушения антидопинговых правил Анастасией Капачинской Россия потеряла три бронзовые медали. Награды в эстафете 4х400 метров с чемпионатов мира 2009 и 2011 годов перешли к спортсменкам Великобритании. Американка Франческа Мак-Корони, показавшая в личном беге на 400 м на ЧМ-2011 четвертый результат и уступившая Капачинской, в пятницу стала обладательницей бронзовой медали.