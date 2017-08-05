"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену". Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее ТАСС сообщал о том, что стадион будет переименован 5 августа.

"Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название - "РЖД Арена", малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена", - говорится в заявлении президента "Локомотива" Ильи Геркуса.

5 августа "Локомотив" проведет домашний матч чемпионата России со "СКА-Хабаровском", игра начнется в 20:00 мск.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.