"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

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ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену". Об этом сообщается на сайте клуба.
Ранее ТАСС сообщал о том, что стадион будет переименован 5 августа.
"Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название - "РЖД Арена", малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена", - говорится в заявлении президента "Локомотива" Ильи Геркуса.
5 августа "Локомотив" проведет домашний матч чемпионата России со "СКА-Хабаровском", игра начнется в 20:00 мск.
Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.