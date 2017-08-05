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"Локомотив" объявил о переименовании домашнего стадиона

Спорт
5 августа, 12:13 UTC+3 ТАСС

Эти летом арена была модернизирована

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Стадион "Локомотив"

Стадион "Локомотив"

© Игорь Уткин/ТАСС

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "Локомотив" объявил, что одноименный стадион в Черкизове переименован в "РЖД Арену". Об этом сообщается на сайте клуба.

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Стадион "Локомотив"

Пресс-служба "Локомотива" подтвердила, что переименование арены запланировано на 5 августа

Ранее ТАСС сообщал о том, что стадион будет переименован 5 августа.

"Близится День железнодорожника, праздник, который традиционно отмечается на нашем стадионе в первые выходные августа. В эти дни мы чествуем работников железнодорожной отрасли, наших преданных болельщиков и стараемся порадовать их хорошей игрой. Сегодня исторический день для нашего клуба. Большая спортивная арена обрела новое название - "РЖД Арена", малая спортивная арена получила название "Сапсан Арена", - говорится в заявлении президента "Локомотива" Ильи Геркуса.

5 августа "Локомотив" проведет домашний матч чемпионата России со "СКА-Хабаровском", игра начнется в 20:00 мск.

Стадион "Локомотив" был построен в 2002 году. Эти летом арена была модернизирована. Вместимость стадиона составляет 27 320 зрителей.

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