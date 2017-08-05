Россиянин Лесной не вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в толкании ядра

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в финал соревнований в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

В своей лучшей попытке Лесной толкнул ядро на 19,67 м. В финал выходят спортсмены, толкнувшие ядро за отметку в 20,75 м, а также 12 лучших спортсменов. Лесной занимает 13-е место и не сможет подняться выше, так как выполнил все три попытки.

19 российских спортсменов принимают участие в чемпионате мира в Лондоне. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.