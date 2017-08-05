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Тренер: толкатель ядра Лесной был способен показать на ЧМ высокий результат

Спорт
5 августа, 13:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в финал

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Александр Лесной

Александр Лесной

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России в толкании ядра Александр Лесной был способен показать высокий результат на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Синицын.

Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в финал. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 19,67 м, заняв итоговое 26-е место.

"Саша был способен показать на чемпионате мира высокий результат, - считает Синицын. - Еще неделю назад на чемпионате России он метнул на 21,31, что гораздо дальше квалификационного норматива ЧМ. Да и по ходу сезона у него было много дальних бросков".

"Я с ним пока еще не разговаривал и о том, что Саша пожаловался на нечестное судейство, узнал только от журналистов. Мне пока сложно все это комментировать, но такое, к сожалению, могло быть".

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