Тренер: толкатель ядра Лесной был способен показать на ЧМ высокий результат

Кокорин: "Спартак" является одним из главных раздражителей для "Зенита"Спорт 5 августа, 14:06
Минобрнауки ставит задачу синхронизировать учебники по всемирной истории и истории РФОбщество 5 августа, 13:59
Этап конкурса "Ключи от неба" на Армейских играх. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 5 августа, 13:57
Представитель легкоатлета Лесного не будет оспаривать результат его выступления на ЧМСпорт 5 августа, 13:44
Тренер: толкатель ядра Лесной был способен показать на ЧМ высокий результатСпорт 5 августа, 13:41
"Динамо" не будет пополнять состав футболистом МаурисиоСпорт 5 августа, 13:36
Переговоры о бое Пакьяо в России приостановленыСпорт 5 августа, 13:29
Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпиономПолитика 5 августа, 13:29
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления. ДосьеБиографии и справки 5 августа, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпион России в толкании ядра Александр Лесной был способен показать высокий результат на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Синицын.
Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не квалифицировался в финал. В своей лучшей попытке он толкнул ядро на 19,67 м, заняв итоговое 26-е место.
"Саша был способен показать на чемпионате мира высокий результат, - считает Синицын. - Еще неделю назад на чемпионате России он метнул на 21,31, что гораздо дальше квалификационного норматива ЧМ. Да и по ходу сезона у него было много дальних бросков".
"Я с ним пока еще не разговаривал и о том, что Саша пожаловался на нечестное судейство, узнал только от журналистов. Мне пока сложно все это комментировать, но такое, к сожалению, могло быть".