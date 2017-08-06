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ЦСКА сыграет с "Рубином" Бердыева в матче чемпионата России

Спорт
6 августа, 0:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Также в воскресенье пройдут встречи "Краснодар" - "Урал" и "Арсенал" - "Тосно"

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Болельщики ЦСКА

Болельщики ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Матчи в Туле, Москве и Краснодаре пройдут в воскресенье в четвертом туре чемпионата России по футболу. ЦСКА сыграет с "Рубином" Курбана Бердыева, тогда как участник Лиги Европы "Краснодар" примет "Урал".

Центральным в воскресенье является матч между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге, однако московская встреча ЦСКА и "Рубина" также представляет особенный интерес - прежде всего фигурой главного тренера волжан. Бердыев лишь начал строительство новой казанской команды, и после двух поражений на старте "Рубин" сумел не без труда обыграть тульский "Арсенал" неделю назад - 2:1. Игра "Рубина" пока традиционной "бердыевской" надежностью не отличается, однако казанцы способны дать бой ЦСКА, который в чемпионате уже проигрывал - "Локомотиву" со счетом 1:3.

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"Зенит" и "Спартак" сыграют в матче чемпионата России

В среду ЦСКА провел ответный матч квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК, победил со счетом 1:0, однако потерял получившего травму колена голкипера Игоря Акинфеева. Если капитан армейцев не сможет сыграть против "Рубина", место в воротах, скорее всего, займет 20-летний дебютант премьер-лиги Илья Помазун - потомственный вратарь, чей отец Александр Помазун выигрывал чемпионат России в составе "Спартака".

"Рубин" усилился исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном. 31-летний футболист ранее играл за "Краснодар", а в Казани находится в аренде из английского "Фулхэма".

В прошлом сезоне ЦСКА Леонида Слуцкого не сумел на своем поле победить "Рубин" Хави Грасии (0:0), при этом казанцы исторически считаются удобным соперником для армейского клуба. Из 30 сыгранных матчей в чемпионатах страны ЦСКА победил в 16, в том числе и последний - в предпоследнем туре прошлого сезона в Казани (2:0).

Матч пройдет на "Арене-ЦСКА", начало - 17:30 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт- Петербурга.

"Краснодар" ждет Смолова

Как и ЦСКА, "Краснодар" имеет в своем активе шесть очков и в случае победы войдет в группу лидеров. "Краснодар" дважды за неделю обыграл в Лиге Европы датский "Люнгбю", при этом ответная встреча прошла в четверг в Дании. Подопечные Игоря Шалимова победили 3:1, решив все проблемы благодаря дублю Маурисио Перейры в первом тайме. Однако предыдущий матч чемпионата России "Краснодар" проиграл в гостях "Спартаку" (0:2), так и не сумев взломать оборону соперника.

"Урал" в нынешнем сезоне еще не проигрывал, победив в единственном гостевом матче "Динамо" (1:0). Весной уральцы не пустили "Краснодар" в полуфинал Кубка России, сумев победить в серии пенальти, хотя к 33-й минуте кубанцы вели в счете 3:0. При этом в предыдущем домашнем матче чемпионата страны "Краснодар" разгромил "Урал" со счетом 3:0.

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В матче против уральцев может состояться дебют в нынешнем сезоне лучшего бомбардира двух последних лет Федора Смолова, который восстанавливается после травмы. Форвард "Краснодара" в свое время перезагрузил карьеру именно в "Урале" Александра Тарханова, где провел сезон-2014/15, после чего отправился на Кубань.

Матч пройдет на стадионе "Краснодар", начало - 20:00 мск. Главный арбитр - Алексей Николаев из Москвы.

"Арсенал" сыграет с "Тосно"

Воскресный игровой день стартует в Туле, где "Арсенал" примет "Тосно". Команда из Ленинградской области в премьер- лиге пока не забивала и не набирала очков, тогда как туляки под руководством Миодрага Божовича единственный домашний матч сезона сумели выиграть - со счетом 1:0 у другого новичка премьер-лиги хабаровского СКА.

В элите "Арсенал" и "Тосно" ранее не встречались, однако в сезоне-2015/16, когда "Арсенал" поднялся в премьер- лигу, туляки дважды победили - 3:2, 3:1.

Матч пройдет на стадионе "Арсенал", начало - 15:00 мск. Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Четвертый тур стартовал в пятницу, когда "Анжи" уступил "Ростову" (0:1). В субботу "Уфа" победила "Ахмат" - 3:2, "Динамо" - "Амкар" (3:0), а "Локомотив" оказался сильнее "СКА-Хабаровска" (1:0).

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