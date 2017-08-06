Травма помешала прыгуну в длину Менькову побороться за медаль чемпионата мира

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сильная боль в паху, которая появилась после первой попытки, не позволила российскому прыгуну в длину Александру Менькову стать призером чемпионата мира в Лондоне. Об этом Меньков рассказал журналистам.

Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину, показав результат 8,27 метра. Победил южноафриканец Луво Маньонга (8,48), вторым стал американец Джаррион Лоусон (8,44), третьим - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).

"Никакого разочарования у меня на самом деле нет, - признался Меньков. - Я уже во второй попытке понимал, что будет очень тяжело добавить. У меня сильно заболел пах, и уже после третьей попытки я подумывал, чтобы закончить соревнования и сберечь себя. Но вроде я травму не усугубил, хотя, конечно, немного обидно, что не дотянул до медали".

Спортсмен заметил, что в середине июля после выступления на Кубке России у него сильно заболела спина. "Потом спина немного отпустила, но заболели мышцы задней поверхности бедра, и полторы недели я вообще не тренировался. Все это, конечно, сказалось очень сильно на форме и на сегодняшнем результате. Но сегодняшние проблемы с пахом для меня очень удивительны - откуда не ждешь беды, оттуда она и приходит", - заметил Меньков.

"Поэтому для такого состояния я показал еще шикарный результат, так как каждый шаг во время разбега был очень болезненным. Я пытался что-то сделать, но прошу прощения, что не получилось", - подытожил Меньков.

Меньков - чемпион мира 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира в помещении 2012 года, чемпион Европы в помещении 2013 года.