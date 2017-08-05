Российский прыгун в длину Меньков занял четвертое место на ЧМ по легкой атлетике

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ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Меньков, выступающий под нейтральным флагом, занял четвертое место в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.
Меньков показал результат 8,27 метра. Победил южноафриканец Луво Маньонга (8,48), вторым стал американец Джаррион Лоусон (8,44), третьим - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).
Маньонга является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. Эта медаль стала для него первой на чемпионатах мира. Меньков - чемпион мира 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира в помещении 2012 года, чемпион Европы в помещении 2013 года.
В неофициальном медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Эфиопии, в ее активе одна золотая и одна серебряная медали, далее идет команда ЮАР (1-0-1), третье место делят сборные Литвы и Великобритании (1-0-0). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.