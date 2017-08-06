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Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает приступить к индивидуальным тренировкам в октябре

Спорт
6 августа, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Сообщалось, что игрок, получивший травму передней крестообразной связки правого колена, сможет вернуться в строй через четыре месяца

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Ари

Ари

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Бразильский нападающий московского "Локомотива" Ари планирует приступить к индивидуальным тренировкам в октябре. Об этом футболист рассказал ТАСС.

31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче 2-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля. На этой неделе ему была сделана операция в Италии. Сообщалось, что игрок сможет вернуться в строй через четыре месяца.

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"С каждым днем все больше и больше хочу вернуться на поле. Я усердно работаю над восстановлением, и если все пройдет хорошо, то в октябре приступлю к индивидуальным тренировкам", - сказал Ари.

"Локомотив" в субботу обыграл "СКА-Хабаровск" (1:0), упрочив лидерство в чемпионате России сезона-2017/18 - в четырех турах красно-зеленые одержали четыре победы. "Старт отличный, но сейчас рано говорить о чемпионском графике. Впереди нашу команду ждут сложные игры. Очень жаль, что я не смогу в них помочь, но, думаю, "Локо" все по силам", - сказал Ари.

Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей.

Ари в этом году подал документы на получение гражданства РФ.

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