Роуз Челимо из Бахрейна выиграла марафон на чемпионате мира по легкой атлетике

Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в СочиСпорт 6 августа, 20:31
Матч со "Спартаком" обновил рекорд посещаемости домашних игр "Зенита" в российской историиСпорт 6 августа, 20:27
Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кгСпорт 6 августа, 20:24
Женская сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы по футболуСпорт 6 августа, 20:13
Бердыев: победа над ЦСКА является важной для "Рубина" с точки зрения становления командыСпорт 6 августа, 20:05
Гончаренко: футболист ЦСКА Васин не играл с "Рубином" из-за ротации составаСпорт 6 августа, 20:02
Боксер Курбанов 9 сентября в Челябинске проведет бой с ХорватомСпорт 6 августа, 19:56
СКА победил магнитогорский "Металлург" в матче предсезонного турнира в СочиСпорт 6 августа, 19:55
Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в БерлинеСпорт 6 августа, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Легкоатлетка Роуз Челимо из Бахрейна завоевала золотую медаль в марафоне на чемпионате мира в Лондоне.
Челимо преодолела дистанцию 42,195 км за 2 часа 27 минут 11 секунд. Второе место заняла кенийка Эдна Киплагат (2:27.18), третье - американка Эми Крэгг (2:27.19).
В неофициальном медальном зачете лидирует сборная США, в ее активе одно золото, два серебра и две бронзы. Второе место занимает команда Эфиопии (1-2-0), третье - сборная Кении (1-1-2). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.