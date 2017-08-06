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Денисенко считает, что ему немного не повезло на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве

Спорт
6 августа, 20:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

В последний день соревнований россиянин стал вторым в весовой категории до 68 кг, проиграв в финальном поединке трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру олимпийских игр Ли Дэ Хуну

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Алексей Денисенко

Алексей Денисенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский тхэквондист Алексей Денисенко, ставший вторым на московском этапе Гран- при, считает, что ему немного не повезло, так как у него почти не было перерыва между поединками. Об этом он рассказал корреспонденту ТАСС.

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В последний день соревнований россиянин стал вторым в весовой категории до 68 кг, проиграв в финальном поединке трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру олимпийских игр Ли Дэ Хуну (Южная Корея). Для Денисенко, который является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, турнир в Москве стал первым крупным стартом после травмы, из-за которой россиянин практически не выступал после Игр в Бразилии.

"Хотелось, конечно, победить, но можно даже сказать, что немного не повезло. Я очень сильно устал к финалу, так как у меня перерывов между поединками почти не было. Приходилось выкладываться на 100 процентов в каждом бою, в финале я уже не успевал по скорости, по реакции. Тем не менее, для меня после возвращения такой итог можно назвать успешным", - отметил Денисенко.

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"Как спортсмен и как максималист я настраивал себя на победу, - сказал 23-летний тхэквондист после финального поединка. - Но после Олимпиады в Рио-де-Жанейро я не выступал практически год. На турнире в Баку в декабре прошлого года я выступал без подготовки, а сейчас был мой первый полноценный турнир с сильнейшими тхэквондистами. Я считаю, что после такого долгого перерыва я неплохо выступил, попал в финал, это очень важно для меня на данный момент".

Первый этап мировой серии Гран-при 2017 года по тхэквондо прошел в Москве с 4 по 6 августа. Второй этап состоится в Рабате (Марокко) с 22 по 24 сентября.

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