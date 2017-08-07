Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 м

Красавцы Манчини: "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-ПетербургеСпорт 7 августа, 0:37
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страныКосмос 7 августа, 0:31
Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 мСпорт 7 августа, 0:09
Тренер: чемпионат мира, как и весь сезон, для легкоатлетки Муллиной получился достойнымСпорт 7 августа, 0:01
Новозеландский легкоатлет Уолш стал чемпионом мира в толкании ядраСпорт 6 августа, 23:50
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на УкраинуМеждународная панорама 6 августа, 23:43
Боль в правом плече вынудила копьеметательницу Ребрик сняться с выступлений на ЧМСпорт 6 августа, 23:32
Бельгийская легкоатлетка Тиам стала чемпионкой мира в семиборьеСпорт 6 августа, 23:30
Россиянка Ребрик не смогла выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в метании копьяСпорт 6 августа, 23:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Американка Тори Боуи стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 100 м. Соревнования проходят в Лондоне.
Боуи показала результат 10,85 секунды. Второе место заняла представительница Кот-д'Ивуара Мари-Жозе Та Лу (10,86). Третьей стала голландка Дафне Схипперс (10,96).
После третьего соревновательного дня в общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, три серебряные, две бронзовые медали). Второе место занимает сборная Эфиопии (1-2-0), третье - команда Кении (1-1-2).
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.