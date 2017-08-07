Американская легкоатлетка Боуи стала чемпионкой мира в беге на 100 м

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Американка Тори Боуи стала чемпионкой мира по легкой атлетике в беге на 100 м. Соревнования проходят в Лондоне.

Боуи показала результат 10,85 секунды. Второе место заняла представительница Кот-д'Ивуара Мари-Жозе Та Лу (10,86). Третьей стала голландка Дафне Схипперс (10,96).

После третьего соревновательного дня в общекомандном зачете лидирует сборная США (две золотые, три серебряные, две бронзовые медали). Второе место занимает сборная Эфиопии (1-2-0), третье - команда Кении (1-1-2).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.