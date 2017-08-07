Роналду включен в заявку "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед"

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ТАСС, 7 августа. Португальский нападающий Криштиану Роналду включен в состав мадридского "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Роналду вошел в список из 24 игроков "Реала", которые могут сыграть в матче. Игрок приступил к тренировкам в составе мадридцев 5 августа.
Ранее СМИ сообщали, что 32-летний футболист не примет участия в матче за Суперкубок УЕФА. Из-за участия Роналду в составе сборной Португалии на Кубке конфедераций с 17 июня по 2 июля тренерский штаб "Реала" решил предоставить игроку отсроченный отпуск и разрешил не участвовать в предсезонном Международном кубке чемпионов.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 8 августа в македонском Скопье. "Реал" в сезоне-2016/17 стал победителем Лиги чемпионов, "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.