Моуринью: Лига Европы не является большой мотивацией для футболистов

СКОПЬЕ, 7 августа. /ТАСС/. Победа в Лиге Европы не является большой мотивацией для футболистов, они не считают этот турнир футбольным Эльдорадо. Такое мнение на пресс- конференции перед Суперкубком УЕФА высказал главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы сезона-2016/17, победив в финале голландский "Аякс" (2:0).

"Я по-прежнему убежден, что выиграть Лигу Европы очень сложно. Приходится много играть, много летать. При этом есть проблемы с мотивацией, потому что Лига Европы - это не Эльдорадо для футболистов. Разница между Лигой Европы и Лигой чемпионов - в качестве", - сказал Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" во вторник в Скопье сыграет за Суперкубок против победителя Лиги чемпионов мадридского "Реала". В столице Македонии ожидается жара до 40 градусов. "Мы знали, что здесь будет такая жара. Я хотел подготовить команду, назначал тренировки в самое жаркое время, но в Манчестере каждый день шли дожди!" - посетовал Моуринью.

"Знаю, что в Мадриде другие условия, там настоящая жара. Соперник более адаптирован. Но нам ничего не остается, кроме как сыграть и наслаждаться моментом", - добавил португальский тренер.

Моуринью сообщил, что из-за травм в предстоящей встрече не сыграют защитники Маркос Рохо, Люк Шоу и полузащитник Эшли Янг. Под вопросом участие новичка команды полузащитника Неманьи Матича, который, по оценкам СМИ, перешел из "Челси" за 40 млн евро. "Матич может сыграть, но он не так хорошо готов, как остальные", - отметил Моуринью.