Орлова: распространение инфекции в отеле, где живут легкоатлеты РФ, остановлено

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Распространение ротовирусной инфекции, жертвами которой к вечеру понедельника стали около 30 участников чемпионата мира по легкой атлетике, остановлено. Как сообщила журналистам официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова, в гостинице, где живут российские спортсмены, к утру вторника не было выявлено ни одного заболевшего.

"Насколько я знаю, за эту ночь количество пострадавших от инфекции не увеличилось", - отметила Орлова.

Ранее она сообщила, что от инфекции пострадали более 25 проживающих в отеле атлетов с Украины, из Германии, Эстонии и других стран. Позже Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что некоторые спортсмены заболели гастроэнтеритом, руководство гостиницы, в свою очередь, заявило, что источник инфекции находился за переделами гостиницы. По данным ТАСС, больше всего от инфекции пострадала сборная Германии. Заболели лидеры команды трехкратный чемпион мира Роберт Хартинг (метание диска) и двукратный чемпион мира Давид Шторль (толкание ядра).

Представители России в Лондоне выступают в нейтральном статусе из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF.