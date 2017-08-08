Первый матч "Краснодара" с "Црвеной Звездой" в Лиге Европы пройдет 17 августа в России

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ТАСС, 8 августа. "Краснодар" примет сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Ответная игра состоится 24 августа на стадионе "Райко Митич" в Белграде. Ранее, сообщалось, что первую встречу 17 августа команды проведут в Сербии, а 24 августа - в России.
В третьем квалификационном этапе Лиги Европы сербский клуб победил чешскую "Спарту" (2:0 дома, 1:0 в гостях). "Краснодар" оказался сильнее датского "Люнгбю" (2:1, 3:1).
"Црвена Звезда" является вице-чемпионом Сербии прошлого сезона. "Краснодар" занял четвертое место в Российской футбольной премьер-лиге.