Роналду не вошел в стартовый состав "Реала" на матч за Суперкубок УЕФА

ТАСС, 8 августа. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду не вошел в стартовый состав команды на матч Суперкубка УЕФА против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

С первых минут в составе мадридцев на поле выйдут Кейлор Навас, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Иско, Карим Бензема, Лука Модрич, Каземиро, Марсело, Гарет Бэйл.

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" также опубликовала стартовый состав: Давид де Хеа, Антонио Валенсия, Виктор Линделёф, Крис Смоллинг, Маттео Дармиан, Неманья Матич, Андер Эррера, Поль Погба, Генрих Мхитарян, Джесси Лингард, Ромелу Лукаку.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в Скопье и начнется в 21:45 мск.