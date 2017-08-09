Количество паралимпийцев РФ в пулах тестирования сократилось до 195 человек

ТАСС, 9 августа. Количество российских паралимпийцев в пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного паралимпийского комитета (МПК) и международных спортивных федераций сократилось с 210 до 195 человек. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

В мае ПКР объявил о том, что в пулы тестирования вошли 210 паралимпийцев из России.

"С МПК достигнута договоренность о том, что ПКР ежеквартально сможет вносить изменения в национальный список, а также расставлять приоритеты для спортсменов с целью первоочередного их включения в пул тестирования. На данный момент в качестве приоритетных рассматриваются спортсмены, занимающиеся зимними паралимпийскими видами спорта. При этом практически все они вошли в национальный и международный пулы тестирования", - говорится в сообщении.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года в Рио-де- Жанейро. В связи с этим ПКР принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.