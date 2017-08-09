Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество паралимпийцев РФ в пулах тестирования сократилось до 195 человек

Спорт
9 августа, 16:12 UTC+3 ТАСС

В мае ПКР объявил о том, что в пулы тестирования вошли 210 паралимпийцев из России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Felipe Dana, File

ТАСС, 9 августа. Количество российских паралимпийцев в пулах тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного паралимпийского комитета (МПК) и международных спортивных федераций сократилось с 210 до 195 человек. Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР).

Смотрите также
Глава ПКР Владимир Лукин

ПКР обсудит с МПК выполнение критериев по восстановлению членства в конце августа

В мае ПКР объявил о том, что в пулы тестирования вошли 210 паралимпийцев из России.

"С МПК достигнута договоренность о том, что ПКР ежеквартально сможет вносить изменения в национальный список, а также расставлять приоритеты для спортсменов с целью первоочередного их включения в пул тестирования. На данный момент в качестве приоритетных рассматриваются спортсмены, занимающиеся зимними паралимпийскими видами спорта. При этом практически все они вошли в национальный и международный пулы тестирования", - говорится в сообщении.

Членство ПКР в МПК было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года в Рио-де- Жанейро. В связи с этим ПКР принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября на аренах Подмосковья.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.

Смотрите также

ПКР и РУСАДА участвуют в разработке и реализации мер по развитию института информаторов

Работаем добросовестно: в России спокойно восприняли новые критерии восстановления РУСАДА

WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вооруженные люди захватили гостиницу в центре Риги
2
Экс-главбух "Седьмой студии" дала показания против Серебренникова
3
Скончался замминистра по делам Северного Кавказа Андрей Резников
4
Катар объявил о введении упрощенного визового режима для граждан РФ
5
Соглашение РФ и Украины об экспорте продукции военного назначения. Досье
6
В Нижнем Тагиле не могут найти 16 работников завода, чтобы выплатить им долги по зарплате
7
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама