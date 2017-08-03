Работаем добросовестно: в России спокойно восприняли новые критерии восстановления РУСАДА

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 3 августа опубликовало новый список критериев для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), одно из основных требований - признание в России результатов доклада Ричарда Макларена. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в докладе есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны.

В 2015 году на фоне расследования независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена разгорелся скандал, который привел к широкомасштабным санкциям в отношении российской антидопинговой системы, в частности, была приостановлена работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Позже WADA совместно с РУСАДА приступила к созданию дорожной карты, нацеленной на восстановление прав российской организации.

Вторая часть данной программы состоит из 12 пунктов. Особое внимание было уделено одному положению - все ответственные официальные антидопинговые органы в России, включая РУСАДА, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР), должны публично признать результаты расследования Макларена.

Ведется добросовестная работа

Россия выступает против допинга в любом проявлении и нацелена на максимальное сотрудничество с международными антидопинговыми организациями, отметил в беседе с журналистами Песков. Он заявил, что Россия руководствуется абсолютной установкой президента РФ на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допинга в спорте, на очищение спорта от допинга и на максимально возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами.

По словам Пескова, требование признать доклад Макларена ради восстановления прав РУСАДА должны рассматривать соответствующие спортивные органы страны, но "там [в докладе] есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны".

Доклад Макларена базируется на том, что в России существовала государственная система поддержки допинга, заключающаяся в спонсировании властями применения спортсменами запрещенных препаратов. В беседе с ТАСС вице- премьер РФ Виталий Мутко в очередной раз подтвердил наличие сбоя в отечественной антидопинговой системе, но отметил, что признания наличия допинговой госпрограммы не будет. "Мы не будем признавать того, чего не было", - заявил он.

Мутко напомнил, что WADA тоже должна нести ответственность за работу РУСАДА, чтобы "не повторилось того, что произошло".

"Мы добросовестно работаем по дорожной карте, взаимодействуя с международными организациями на уровне РУСАДА, Министерства спорта, Олимпийского комитета России. В сентябре пройдет аудит WADA, в ноябре, надеемся, получит восстановление РУСАДА, а в следующем году мы ждем еще одного аудита", - заключил вице-премьер.

Что касается новых требования WADA, то вице-премьер пояснил, что это актуализированная дорожная карта организации, и России осталось немного для ее полного выполнения.

Требования будут выполнены к осени

Опубликованные критерии не стали неожиданностью, работа ведется и может быть завершена уже осенью. Этого мнения придерживается президент ОКР Александр Жуков. Он отметил, что WADA опубликовало критерии, над которыми в России продолжается планомерная работа. "Планируем, что осенью они [критерии] будут выполнены. Могу сказать, что до конца года это произойдет точно", - заявил ТАСС Жуков.

Президент WADA Крейг Риди в свою очередь отметил, что находится в постоянном контакте с российскими властями. "Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями по поводу реализации согласованной дорожной карты, и мне удалось договориться на много шагов вперед, - сказал Риди. - Я уверен, что этот процесс будет продолжаться".