Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работаем добросовестно: в России спокойно восприняли новые критерии восстановления РУСАДА

Спорт
3 августа, 19:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

Виталий Мутко пояснил, что это актуализированная дорожная карта организации, и России осталось немного для ее полного выполнения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ричард Макларен

Ричард Макларен

© EPA/VALENTIN FLAURAUD, архив

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 3 августа опубликовало новый список критериев для восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), одно из основных требований - признание в России результатов доклада Ричарда Макларена. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в докладе есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны.

Смотрите также
Президент WADA Крейг Риди

Риди: WADA находится в постоянном контакте с властями РФ по реализации дорожной карты

В 2015 году на фоне расследования независимой комиссии WADA под руководством канадского юриста Ричарда Макларена разгорелся скандал, который привел к широкомасштабным санкциям в отношении российской антидопинговой системы, в частности, была приостановлена работа Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Позже WADA совместно с РУСАДА приступила к созданию дорожной карты, нацеленной на восстановление прав российской организации.

Вторая часть данной программы состоит из 12 пунктов. Особое внимание было уделено одному положению - все ответственные официальные антидопинговые органы в России, включая РУСАДА, Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР), должны публично признать результаты расследования Макларена.

Ведется добросовестная работа

Россия выступает против допинга в любом проявлении и нацелена на максимальное сотрудничество с международными антидопинговыми организациями, отметил в беседе с журналистами Песков. Он заявил, что Россия руководствуется абсолютной установкой президента РФ на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допинга в спорте, на очищение спорта от допинга и на максимально возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами.

Смотрите также
Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Мутко: WADA актуализировало дорожную карту, осталось немного для ее реализации

По словам Пескова, требование признать доклад Макларена ради восстановления прав РУСАДА должны рассматривать соответствующие спортивные органы страны, но "там [в докладе] есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны".

Доклад Макларена базируется на том, что в России существовала государственная система поддержки допинга, заключающаяся в спонсировании властями применения спортсменами запрещенных препаратов. В беседе с ТАСС вице- премьер РФ Виталий Мутко в очередной раз подтвердил наличие сбоя в отечественной антидопинговой системе, но отметил, что признания наличия допинговой госпрограммы не будет. "Мы не будем признавать того, чего не было", - заявил он.

Мутко напомнил, что WADA тоже должна нести ответственность за работу РУСАДА, чтобы "не повторилось того, что произошло".

"Мы добросовестно работаем по дорожной карте, взаимодействуя с международными организациями на уровне РУСАДА, Министерства спорта, Олимпийского комитета России. В сентябре пройдет аудит WADA, в ноябре, надеемся, получит восстановление РУСАДА, а в следующем году мы ждем еще одного аудита", - заключил вице-премьер.

Смотрите также
РУСАДА

WADA опубликовало список оставшихся критериев восстановления РУСАДА

Что касается новых требования WADA, то вице-премьер пояснил, что это актуализированная дорожная карта организации, и России осталось немного для ее полного выполнения.

Требования будут выполнены к осени

Опубликованные критерии не стали неожиданностью, работа ведется и может быть завершена уже осенью. Этого мнения придерживается президент ОКР Александр Жуков. Он отметил, что WADA опубликовало критерии, над которыми в России продолжается планомерная работа. "Планируем, что осенью они [критерии] будут выполнены. Могу сказать, что до конца года это произойдет точно", - заявил ТАСС Жуков.

Президент WADA Крейг Риди в свою очередь отметил, что находится в постоянном контакте с российскими властями. "Мы находимся в постоянном контакте с российскими властями по поводу реализации согласованной дорожной карты, и мне удалось договориться на много шагов вперед, - сказал Риди. - Я уверен, что этот процесс будет продолжаться".

Смотрите также

Жуков: во второй части дорожной карты WADA нет ничего нового, требования выполняются

Глава WADA: антидопинговая система в России станет сильнее после реформ

Гендиректор WADA: РУСАДА идет в правильном направлении к восстановлению

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США
4
Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн
5
МИД КНР: Индия стягивает группировку войск к границе с Китаем не из мирных соображений
6
Ударивший в Парке Горького корреспондента НТВ мужчина арестован на пять суток
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама