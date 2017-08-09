ПКР и РУСАДА участвуют в разработке и реализации мер по развитию института информаторов

ТАСС, 9 августа. Паралимпийский комитет России (ПКР) совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) активно участвует в разработке и реализации мер по развитию института информаторов. Об этом сообщается на сайте ПКР.

"В рамках реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте ПКР совместно с РУСАДА активно участвует в разработке и реализации мер по развитию института информаторов, подготовке предложений по организации системы добровольного тестирования спортсменов. ПКР также внес свои предложения по внедрению мер, устанавливающих ограничения и запреты для лиц, понесших наказания за нарушение антидопинговых правил, вплоть до лишения права дальнейшей работы в сфере физической культуры и спорта. ПКР также представил рекомендации по созданию в общероссийских спортивных федерациях по видам спорта структурных подразделений по борьбе с допингом", - говорится в сообщении.

19 августа в Доме паралимпийского спорта ПКР проведет официальный запуск горячей линии ПКР по информированию о возможных нарушениях антидопинговых правил и представление послов паралимпийского спорта, которыми станут спортсмены-паралимпийцы. Одновременно будет дан старт образовательной антидопинговой программе ПКР, в рамках которой организован первый пилотный антидопинговый образовательный семинар для сборных команд России. Данная программа разработана ПКР в сотрудничестве с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК), РУСАДА и независимыми экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Членство ПКР в МПК было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены к выступлению на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. ПКР после отстранения спортсменов от Игр-2016 принял решение провести альтернативные соревнования на территории России, которые состоялись в начале сентября в Подмосковье.

Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.

О комплексе мер по реализации плана по борьбе с допингом

В июле правительство РФ утвердило комплекс мер по реализации национального плана по борьбе с допингом в спорте. Документ содержит 36 пунктов, координация и контроль за реализацией комплекса мер возложены на Министерство спорта РФ. В частности, Минспорт должен до 30 октября подготовить предложения по гармонизации законодательства в сфере борьбы с допингом с учетом требований международного законодательства и кодекса WADA.

Документ также предполагает в срок до 1 декабря проработку возможности нормативного закрепления обращения взыскания на имущество спортсменов, врачей, тренеров и других специалистов в случае, если к ним были применены санкции за нарушение антидопинговых правил. В соответствии с документом, до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ им. М. В. Ломоносова. РУСАДА в срок до 30 ноября следует обеспечить деятельность агентства для возвращения ему статуса организации, соответствующей кодексу WADA.

Минспорту также предложено подготовить предложения по созданию в спортивных федерациях структурных подразделений по борьбе с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил.