Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДА

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ТАСС, 9 августа. Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) попросила опубликовать статистику тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.
Данная просьба была выдвинута после заседания комиссии в Лондоне. В заявлении отмечается, что комиссия "в целях прозрачности" также заинтересована в информации о том, как обстоят дела с доступом в закрытые города. Кроме того, спортсмены просят Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) "прозрачно представить результаты перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года в Сочи".
После допингового скандала, который разгорелся в российском спорте в 2015 году и повлек санкции в отношении российской антидопинговой системы, РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению прав организации. 18 мая на заседании совета учредителей WADA в канадском Монреале был отмечен прогресс российского агентства в ее выполнении, однако отмечалось, что для полного восстановления еще необходимо выполнить ряд требований.
Вторая часть критериев WADA для восстановления РУСАДА была опубликована 3 августа. Согласно оставшимся критериям, все ответственные официальные антидопинговые органы в России должны, в частности, публично признать результаты расследования главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, российское правительство должно предоставить доступ к образцам московской антидопинговой лаборатории, которые недоступны из-за расследования российских правоохранительных органов. Кроме того, WADA может уже в сентябре 2017 года провести аудит РУСАДА.