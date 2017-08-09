Китаянка Гун Лицзяо стала чемпионкой мира по легкой атлетике в толкании ядра

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Китаянка Гун Лицзяо завоевала золотую медаль в толкании ядра на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Китаянка толкнула ядро на 19,94 метра. Второе место заняла бронзовая медалистка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро венгерка Анита Мартон (19,49). Третьей стала олимпийская чемпионка Игр-2016 американка Мишель Картер (18,97).

Гун Лицзяо впервые в карьере стала чемпионкой мира. Ранее она трижды выигрывала награды мировых первенств: серебро в 2015 году и две бронзы - в 2009 и 2013 годах. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году китаянка завоевала серебро.

В общекомандном зачете лидирует сборная США (три золотые, пять серебряных, четыре бронзовые медали). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-0-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.

Чемпионат мира завершится 13 августа.