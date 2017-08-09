Норвежец Вархольм стал чемпионом мира по легкой атлетике в беге на 400 м с барьерами

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ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Норвежец Карстен Вархольм завоевал золотую медаль в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Норвежец финишировал с результатом 48,35 секунды. Серебро завоевал турок Ясмани Копельо (48,49). Третьим стал двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира из США Керрон Клемент (48,52).
21-летний норвежец впервые в карьере стал чемпионом мира.
В общекомандном зачете лидирует сборная США (три золотые, пять серебряных, пять бронзовых медалей). Второе место занимает команда Кении (3-1-3), третье - сборная ЮАР (2-0-2). Одна медаль на счету российских атлетов, выступающих под нейтральным флагом, - Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 м с барьерами.
Чемпионат мира завершится 13 августа.