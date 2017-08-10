Луан сообщил, что еще не принял окончательного решения о переходе в "Спартак"

ТАСС, 10 августа. Нападающий бразильского "Гремио" Луан Виейра еще не принял окончательного решения о переходе в российский "Спартак". Слова футболиста приводит телеканал ESPN.

Ранее издание Terra Esportes сообщало, что 24-летний футболист перейдет в "Спартак", а сумма сделки составит €25 млн. Агент игрока Жаир Канту Пейшото сообщил ТАСС, что 24-летний нападающий в конце недели должен пройти медицинское обследование для "Спартака" в Риме.

"Я еще ничего не решил по переходу в "Спартак". Мои мысли до сих пор здесь. Видел, что болельщики просят меня остаться. 10 августа я буду более спокоен и смогу ответить на вопрос о будущем", - рассказал Луан.

Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио- де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.