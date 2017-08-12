Серебряный призер ОИ Коблова вошла в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ

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ТАСС, 12 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (весовая категория до 58 кг) вошла в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Также в состав вошли Дарья Лексина (до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг).
Чемпионат мира по борьбе пройдет с 21 по 26 августа.