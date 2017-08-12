Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Серебряный призер ОИ Коблова вошла в состав сборной России по вольной борьбе на ЧМ

Спорт
12 августа, 13:08 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет в Париже с 21 по 26 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерия Коблова

Валерия Коблова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Валерия Коблова (весовая категория до 58 кг) вошла в состав сборной России по вольной борьбе на чемпионат мира в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Также в состав вошли Дарья Лексина (до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Анастасия Братчикова (до 69 кг) и Алена Перепелкина (до 75 кг).

Чемпионат мира по борьбе пройдет с 21 по 26 августа.

Смотрите также

Мамиашвили: сборная России по греко-римской борьбе должна подтвердить свой класс на ЧМ

Стал известен состав сборной России по греко-римской борьбе на чемпионат мира

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главком ВКС России пообещал вернуть порядок в Сирию
2
Ситуация с ведущим "Пусть говорят" может проясниться 14 августа
3
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России
4
Слуцкий: обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны - верх политического цинизма
5
Полицейский пострадал в ДТП с участием автомобиля ДПС на трассе М-4
6
Очередь из фур на российско-литовской границе за сутки увеличилась со 193 до 250 машин
7
Меркель выступила против полного запрета на дизельные автомобили
Темы дня
Новости партнеров
Реклама