Власти Москвы намерены завершить благоустройство территории парка в "Лужниках" к сентябрю

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству парковой территории олимпийского комплекса "Лужники" завершатся к сентябрю текущего года. Об этом на открытии физкультурно-спортивного праздника, посвященном Дню физкультурника, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Из года в год мы проводим День физкультурника в "Лужниках", но теперь украшением этого праздника стало то, что мы закончили реконструкцию Большой спортивной арены, где накануне прошло первое массовое мероприятие. Хочу сказать, что мы до сентября полностью закончим благоустройство всего парка в "Лужниках", и буквально к 2018 году два десятка объектов, которые находятся сейчас в стадии строительства, будут завершены, и "Лужники", которые всегда были прекрасной спортивной территорией, станут еще лучше. "Лужники" смогут принимать в год несколько миллионов человек для занятий спортом и отдыха", - сказал Хуснуллин.

Реконструкция Большой спортивной арены "Лужники" была закончена в мае 2017 года, теперь ее вместимость составляет 81 тыс. зрителей. В рамках благоустройства олимпийского комплекса приведена в порядок Лужнецкая набережная, завершена реставрация восьми фонтанов на Центральной площади, высажены более 1000 новых деревьев и 53 тыс. кустарников. Во время работ обновлена система освещения территории, установлены малые архитектурные формы, открыты новые спортивные и детские площадки.

"Лужники" примут матчи чемпионата мира 2018 года, в частности, игру открытия и финал. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.