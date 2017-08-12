Действующий чемпион Англии по футболу "Челси" проиграл в первой игре нового сезона

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ТАСС, 12 августа. Лондонский "Челси", являющий действующим чемпионом Англии по футболу, со счетом 2:3 уступил "Бернли" в домашнем матче первого тура нового сезона.
В составе гостей дублем отметился Сэм Воукс (24-я, 43-я минуты), еще один гол забил Стивен Уорд (39). У хозяев отличились Альваро Мората (69), для которого этот гол стал первым в составе лондонцев в официальных матчах, и Давид Луис (88).
Мората перешел в "Челси" в июле из мадридского "Реала", по информации британских СМИ, сумма трансфера составила 70 миллионов фунтов.
Лондонцы заканчивали матч вдевятером: на 14-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник Гари Кэйхилл, на 81-й минуте после второго предупреждения поле покинул полузащитник Сеск Фабрегас.
"Челси" стал первым в истории премьер-лиги (с 1992 года) действующим чемпионом, который пропустил три мяча в первом матче следующего сезона.
В следующем туре 20 августа "Челси" в гостях сыграет с лондонским "Тоттенхэмом". "Бернли" днем ранее на своем поле примет "Вест Бромвич".