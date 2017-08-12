Десятиборец Шкуренев надеется, что травма, вынудившая его сняться с ЧМ, не такая серьезная

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ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский десятиборец Илья Шкуренев, выбывший из борьбы за награды чемпионата мира в Лондоне из-за повреждения бедра, надеется, что пропустит не слишком много времени. Об этом он сообщил журналистам.
Шкуренев получил травму во время забега на 110 м с барьерами, не смог финишировать и принял решение сняться с соревнований. По итогам пяти дисциплин россиянин занимал девятое место, набрав 4223 очка.
"Проблемы у меня эти еще дома начались, за неделю до чемпионата мира, но я не придавал этому значения, - заметил Шкуренев. - А на разминке сегодня чувствую - здесь тянет, там тянет. Сделал разминку - вроде все нормально. В итоге оказалось, что нет".
"Надеюсь, что все не так серьезно, но обидно, конечно. Хотя со всеми такое могло случиться", - добавил спортсмен.
Шкуренев допустил, что если бы с ним в Лондон приехали врачи и массажисты, то травмы можно было и избежать. "Растянули бы меня как следует, посмотрели. Вообще состояние было у меня хорошее. Просто бывает такое, что не твой день", - подытожил спортсмен.