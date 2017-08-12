Ульяновские власти намерены создать Дом болельщика к форуму "Россия - спортивная держава"

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют открыть Дом болельщика сборной России к началу форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в 2018 году в регионе. Об этом сообщил на совещании, посвященном подготовке к форуму, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Если на то будет согласие, то мы на главной площади Ленина планируем разместить уникальный парк форума и открыть Дом болельщика сборной России. Здесь гости и участники форума могли бы посетить экспозиции Государственного музея спорта РФ", - сказал он.

Морозов добавил, что в городе будут также созданы экспозиции, посвященные лучшим практикам в российском спорте. "Такой "магазин хороших решений", "магазин лучших практик" был бы очень востребован как минимум для участников форума", - подчеркнул губернатор.

По словам губернатора, регион рассчитывает пригласить на форум от 20 до 50 тыс. человек. В это число могут войти как представители спортивной отрасли, так и представители социально ориентированного бизнеса, которые смогут заключить соглашения о сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин 5 июля подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске. Спортивное мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля. Форум проводится в седьмой раз и традиционно становится площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли.