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Ульяновские власти намерены создать Дом болельщика к форуму "Россия - спортивная держава"

Спорт
12 августа, 20:16 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 12, августа. /ТАСС

По словам губернатора области Сергея Морозова, регион рассчитывает пригласить на форум от 20 до 50 тыс. человек

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УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют открыть Дом болельщика сборной России к началу форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в 2018 году в регионе. Об этом сообщил на совещании, посвященном подготовке к форуму, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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"Если на то будет согласие, то мы на главной площади Ленина планируем разместить уникальный парк форума и открыть Дом болельщика сборной России. Здесь гости и участники форума могли бы посетить экспозиции Государственного музея спорта РФ", - сказал он.

Морозов добавил, что в городе будут также созданы экспозиции, посвященные лучшим практикам в российском спорте. "Такой "магазин хороших решений", "магазин лучших практик" был бы очень востребован как минимум для участников форума", - подчеркнул губернатор.

По словам губернатора, регион рассчитывает пригласить на форум от 20 до 50 тыс. человек. В это число могут войти как представители спортивной отрасли, так и представители социально ориентированного бизнеса, которые смогут заключить соглашения о сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин 5 июля подписал распоряжение о проведении форума "Россия - спортивная держава" в Ульяновске. Спортивное мероприятие пройдет с 31 января по 2 февраля. Форум проводится в седьмой раз и традиционно становится площадкой для обсуждения развития ключевых направлений спортивной отрасли.

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