Презентация культуры стран СНГ открыла Фестиваль национальных видов спорта в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 12 августа. /ТАСС/. Главной темой церемонии открытия I Международного фестиваля национальных видов спорта стран СНГ в Ульяновске стала национальная культура стран-участниц. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что фестиваль стал уникальным событием международного уровня. "Фестиваль - уникальное, долгожданное, спортивное и культурное событие, которое впервые проводится на международном уровне. Уверен, что соревнования вдохновят не одно поколение граждан", - сказал Морозов на церемонии открытия.

Министр спорта России Павел Колобков зачитал на церемонии открытия поздравление участникам от президента России Владимира Путина. Артисты представили колорит своего государства национальными костюмами, песнями и танцами. Продюсером торжественной церемонии стал российский фигурист Илья Авербух. Вечером программу открытия полностью повторят для тех зрителей, которые не смогли попасть на мероприятие днем.

Мероприятия фестиваля, который продлится по 16 августа, начались утром с праздничного парада, посвященного Дню физкультурника в России. В субботу в Ульяновске также открылась экспозиция Государственного музея спорта России "Игровые традиции народов - культурная основа российского спорта".

В программе фестиваля запланированы мероприятия комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. В их числе семинар на тему "Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных организаций и их специалистов: проблемы и пути решения" и круглый стол "Традиционные ценности спорта в XXI веке: как сохранить и приумножить спортивно-историческое наследие".

За три соревновательных дня фестиваля будут разыграны около 90 комплектов наград. Участники будут состязаться в десяти видах спорта - в перетягивании каната, самбо, борьбе на поясах, шашках, гиревом спорте, стрельбе из лука, хоккее с мячом, мас-рестлинге, городошном спорте и лапте. На фестиваль заявлены порядка 350 спортсменов из 10 стран СНГ. По предварительным оценкам организаторов, мероприятие соберет порядка 30-40 тысяч зрителей.